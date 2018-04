Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le a transmis liderilor din teritoriu ca ar dori ca 1 milion de oameni sa iasa in strada pentru a sustine masurile din programul de guvernare. Propunerea a fost votata in unanimitate, scrie Romania TV.PSD vrea sa organizeze un miting cu un milion de participanti, in…

- Circa 3.000 de persoane participa, sambata, la ”Sarbatoarea Mierii” de la Blaj, cel mai mare targ apicol din Romania, la care sunt prezenti 150 de expozanti si producatori din 14 tari. Pe langa targul cu vanzare de produse, au loc conferinte de specialitate si concerte.

- Curg informațiile referitoare la listele negre. Inițial, s-a știut ca ele sunt facute de procurorii DNA. De procurorii din republica procurorilor. Ulterior, s-a aflat ca listele negre cu politicieni care urmau sa fie executați se faceau de catre tandemul Maior-Coldea. De la SRI. Azi aflam ca cel…

- Elena Udrea a intrat in direct prin telefon la Romania TV si a comentat despre evenimentele care se deruleaza in prezent legat de dezvaluirile lui Sebastian Ghita si despre ceea ce s-a intamplat in interiorul SRI. Dar si despre cum ne-a mintit Laura Codruta Kovesi in tot acest timp cand tocmai ea se…

- Cand vorbim despre lideri, uitam ca vorbim in primul rand despre oameni. Nu despre roboti, nu despre supra-oameni. Nu despre sefi, directori, manageri si antreprenori care detin functii si putere, ci despre fiinte umane autentice. Cu lumini si umbre. Cu inaltari si caderi deopotriva, noteaza Revista…

- Un grup care monitorizeaza activitațile militare din Siria susține ca un bombardament aerian al forțelor guvernamentale siriene asupra suburbiilor Damascului, controlate de rebeli, a provocat moartea a 98 de oameni. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului susține ca acesta a fost cea mai neagra…

- Minister of the Environment Gratiela Gavrilescu told a press conference this Friday in Targoviste that the ministry had identified European funding for the inventory of Romania's bear population. ''Since I am concerned with what is happening and as I seek to get an exact picture of animal numbers,…

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor.