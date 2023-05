Washingtonul impune sancțiuni liderului grupului Wagner din Mali Washingtonul a anuntat joi o serie de sanctiuni economice care il vizeaza pe seful grupului paramilitar rus Wagner din Mali, Ivan Maslov, pe care il acuza ca a incercat sa obtina echipamente militare pentru a fi utilizate in razboiul din Ucraina, transmite AFP, citat de Agerpres. Aceste sanctiuni "impotriva celui mai important responsabil al grupului Wagner din Mali urmaresc sa puna capat operatiunilor esentiale de sprijinire a activitatii mondiale a grupului", a justificat subsecretarul din cadrul Departamentului Trezoreriei americane responsabil cu terorismul si informatii financiare, Brian… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

