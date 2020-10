Washingtonul anunţă o nouă vânzare de arme către Taiwan Statele Unite au anuntat luni o noua vanzare de armament catre Taiwan pentru un total estimat la 2,4 miliarde de dolari, in timp ce Beijingul este furios din cauza unei vanzari similare anuntate saptamana trecuta, noteaza AFP.



In ziua in care China a anuntat sanctiuni impotriva companiilor americane implicate in vanzarea catre Taiwan a unor rachete defensive de coasta de ultima generatie, Departamentul de Stat a indicat ca a aprobat vanzarea altor 100 de rachete din generatia precedenta.



Noua tranzactie se refera la 100 de sisteme de aparare de coasta Harpoon (HCDS), care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

