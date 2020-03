Washingtonul a anunțat testarea cu succes a unei rachete hipersonice Armata americana a anuntat ca a testat cu succes zilele trecute prototipul unei rachete hipersonice, pe care spera sa o desfasoare în termen de cinci ani pentru a concura cu arme similare dezvoltate de Rusia si de China, relateaza Agerpres.



&"Departamentul Apararii a testat cu succes un vehicul hipersonic în cursul unui zbor de testare la Centrul de teste din Kauai, în Hawaii, la 19 martie, în jurul orei locale 22:30 (08:30 GMT)&", a indicat Pentagonul într-un comunicat.



Prototipul a zburat cu o viteza hipersonica - de peste cinci ori viteza sunetului… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

