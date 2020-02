Stiri pe aceeasi tema

- Daca pana acum sotii Veronica si Viorel aveau inima cat un purice, erau tensionati si stresati de vizita mamei lui Viorel si de agitatia creata de aflarea rezultatului testului ADN, iata ca acum a rasarit soarele, din nou, pe strada lor. Iata cum s-au distrat cei doi tineri la piscina.

- Spiritele s-au incins intre Viorel si Veronica, imediat dupa ce camerele de filmare din platou s-au oprit. Motivul a fost bineinteles soacra, acuza Veronica. Ce si-au spus cei trei, dar si ce decizie soc a luat Veronica.

- Relația dintre Veronica, cunoscuta sub numele de Vulpița și soacra ei, Ilinca Stegaru, este pe butuci, insa soacra ei a facut o marturisire inedita in aceasta seara, la ”Acces Direct”.

- S-au sorbit din priviri, si-au furat sarutari unul altuia si s-au imbratisat ori de cate ori au avut ocazia! Dupa atatea furtuni si scandaluri, Veronica si Viorel par mai indragostiti ca niciodata, iar aceasta indragosteala li se citeste pe chip.

- Tensiune maxima intre Veronica si soacra ei! Dupa ce parintii lui Viorel i-au declarat razboi nurorii, ieri, atunci cand ea a venit la poarta lor, aseara, dupa emisiune, tanara mamica a mai avut parte de un soc! Soacra a acceptat sa stea de vorba cu ea, de aceasta data, fara tata socru.

- Soția - vulpița a inceput sa aiba admiratori, asta dupa ce un tanar a venit la București special pentru ea. Deși s-a aratat deranjata de cuceririle soțului din ultima perioada și chiar a facut o criza de gelozie in direct, acuzandu-l pe Viorel ca a inșelat-o, Veronica pare incantata de popularitatea…

- Veronica are in sfarsit motive sa zambeasca. Ea si sotul sau Viorel vor sa ia viata de la zero si sa dea uitarii toate episoadele neplacute din relatia lor, fiind mai hotarati ca niciodata sa lupte pentru relatia lor.

- Se agita spiritele și mai mult intre soția vulpița și Viorel. Cei doi au fost la un pas sa ramana fara fetița lor de doi ani, dar iata ca acum Veronica nu prea mai vrea sa stea nici alaturi de soțul ei.