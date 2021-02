Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, din sudul Italiei, a erupt spectaculos marti seara, expulzand in atmosfera lava si cenusa in urma unei explozii produse in partea de sud-est a craterului, informeaza DPA. Presa locala si utilizatorii retelelor de socializare au publicat imagini…

- Vulcanul Etna, situat pe Insula Sicilia, in sudul Italiei, a erupt, marti seara, degajand lava si cenusa, informeaza agentia ANSA si cotidianul La Repubblica. Este vorba de o eruptie a craterului din partea de sud-est a vulcanului, iar cenusa se indreapta spre sud.

- Natura a dat spectacol, marți seara, in Sicilia, unde vulcanul Etna a erupt, degajand lava, cenușa și pietre. Conform quotidiano.net, este cea mai mare erupție din ultimii ani.Erupția vulcanului din sudul Italiei a durat puțin peste o ora.O porțiune de dimensiuni mici a conului vulcanului s-a prabușit,…

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, în sudul Italiei, a erupt, marti seara, degajând lava si cenusa, informeaza Mediafax citând agentia ANSA si cotidianul La Repubblica.Este vorba de o eruptie a craterului din partea de sud-est a vulcanului, iar cenusa se îndreapta…

- Vulcanul Etna din Sicilia, Italia, a erupt, marți seara, degajand lava, cenușa, dar și pietre, informeaza quotidiano.net . Erupția a durat puțin peste o ora. O porțiune de dimensiuni mici a conului vulcanului s-a prabușit, iar o cantitate de resturi și de lava a ajuns in Valle del Bove. Experții au…

- Noua persoane au fost ranite, doua dintre ele grav, miercuri dimineata, dupa ce doua microbuze au fost implicate intr-un accident rutier intre Dej si Baia Mare, relateaza News.ro. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe DN1C Dej-Baia Mare, la kilometrul…

- Accident spectaculos in Maramureș. Trei mașini facute praf. Patru persoane ranite in urma impactului ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna Aseara, in jurul orei 20.00, polițiștii din Baia Sprie au intervenit la un accident rutier produs in localitatea Danești. Antalya cu avionul…

- Accident spectaculos in Maramures pe DN18. Doua persoane ranite in urma impactului ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna In noaptea de sambata spre duminica, la ora 02.20, pe D.N.18 in Viseu de Jos a avut loc un eveniment rutier, in urma caruia doua persoane au fost ranite…