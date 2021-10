De cand s-a racit vremea, in multe dintre apartamentele bucureștenilor a fost și continua sa frig cam ca afara. Nemaivorbind de faptul ca nu sunt deloc puține locuințele din Capitala in care apa calda lipsește cu desavarșire, zile intregi, din cauza avariilor. O situație cu totul suparatoare, pentru care oamenii spera sa se gaseasca soluții. […] The post Vreți, totuși, apa calda? Șeful Termoenergetica vine cu idei: „Pentru spalat exista solutia de boiler electric, e cateva sute de lei” - VIDEO first appeared on Ziarul National .