Stiri pe aceeasi tema

Mare atenție la cata apa beți pe zi! Intoxicatia cu apa poate fi fatala Cu toții știm ca recomandarea specialiștilor este sa bem cel puțin doi litri de apa pe zi pentru a fi sanatoși, a nu avea probleme renale sau cu…

Un tanar de 18 ani din Vișeu de Sus a fost reținut pentru tentativa la viol si talharie calificata Ieri, ora 15.45, urmare a probatoriului administrat de polițiștii din Vișeu de Sus pe numele tanarului de 18 ani, a fost…

Descoperire șocanta: Politista de la DGA gasita moarta in fata blocului in care locuia O polițista de la Directia Generala Anticoruptie a fost gasita moarta in fata blocului in care locuia. Anchetatorii au deschis o…

Alerta maxima! COD ROSU de furtuna in Maramureș. Ploile vor avea caracter torențial. Grindina de medii și posibil mari dimenisuni. Vezi zonele vizate COD : ROSU Valabil…

Ploile au facut prapad in jumatate de țara! Viiturile au luat vieți și au distrus sute de case Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), in…

Vremea rea lovește din nou! Ploile torențiale a facut deja prapad. Copaci cazuți, ambulanța in misiune blocata, mașini acoperite de apa Ploile torențiale și furtunile…

Alerta de vreme severa imediata in Maramureș. Ploi torențiale, grindina și vijelie. Cantitațile de apa vor depași 25…30 l/mp. Vezi zonele vizate Interval de valabilitate:…

In Maramureș se fura pe rupte. Uite cum au dat un tun de 20.000 lire sterline La data de 05 iunie, ora 19.51, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați prin…