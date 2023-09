Vremea se schimbă radical. Anunțul ANM Șefa ANM, Elena Mateescu, susține ca primele zile de toamna vor aduce temperaturi apropiate de pragul caniculei, dar de saptamana viitoare vremea se va schimba radical, in special in sud-estul țarii, acolo unde temperaturile nu vor mai depași o maxima de 25 de grade.”Debutam cu o toamna mai calda decat in mod obișnuit avand in vedere deja regimul de temperaturi care, maine, la scara intregii țari, se va situa intre 23 pana la 32 de grade, cu cele mai ridicate valori in Campia Romana. O vreme frumoasa din punct de vedere termic, local, in sud-estul țarii, chiar calduroasa, pentru ca 32 de grade… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a facut un anunț important de ultima ora! Toamna vi fi imprevizibila anul acesta. Potrivit avertsmentului facut de specialista, vremea se schimba radical in zona e sud a țarii. Iata la ce trebuie sa ne așteptam.

- Șefa ANM, Elena Mateescu, susține ca primele zile de toamna vor aduce temperaturi apropiate de pragul caniculei, dar de saptamana viitoare vremea se va schimba radical, in special in sud-estul țarii, acolo unde temperaturile nu vor mai depași o maxima de 25 de grade.”Debutam cu o toamna mai calda…

- Temperaturile caniculare din ultimele zile vor deveni istorie, incepand cu finalul lunii august și inceputul lunii septembrie. Un ciclon polar lovește Romania și va conduce la o scadere brusca a temperaturilor, iar in majoritatea zonelor țarii vom avea parte de furtuni extrem de puternice.La inceputul…

- Vremea pe 22 august 2023 in Romania Potrivit ANM , vremea pe 22 august 2023 in Romania va fi calduroasa, cu temperaturi maxime cuprinse intre 29 și 36 de grade Celsius, local mai ridicate in Campia Romana și Podișul Dobrogei pana spre 38...39 de grade. Cerul va fi variabil, cu innorari și izolat ploi…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale in urmatoarele patru saptamani in aproape toate regiunile tarii, iar precipitatiile vor fi deficitare doar pe parcursul saptamanii viitoare, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 14 august - 11…

- Valul de canicula se extinde, iar caldura inabușitoare pune stapanire pe Romania. Daca ieri a fost cod galben de canicula, astazi temperaturile vor atinge peste 41 grade Celsius, iar mai multe județe se afla sub cod portocaliu.

- A fost inca o zi de foc in Romania. Bucurestiul si alte opt judete s-au aflat pentru a doua zi sub avertizare extrema de canicula. A fost cea mai calduroasa dimineata de 26 iulie din ultimii 60 de ani. Daca azi am cautat racoarea aerului conditionat, maine vom avea parte de ea natural, temperaturile…

- La sfarșitul acestei saptamani, dar și in prima parte a saptamanii viitoare, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata și averse torențiale. La inceput, va ploua mai ales in sud-vest, centru și nord, dar ulterior furtunile vor incepe sa se extinda și in regiunile estice. In sud-est și…