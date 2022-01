Vremea se RĂZBUNĂ, în România: zonele în care vor fi temperaturi şi de -18 grade Celsius! Meteorologii ANM au emis o informare asupra evoluțiilor meteorologice pentru urmatoarele doua saptamani, 17-30 ianuarie 2022. Vremea se menține rece și chiar geroasa in anumite zone. In toate regiunile Romaniei sunt prognozate diferențe de temperatura, cu precizarea ca in județele din sudul țarii acestea urmeaza sa depașeasca valorile medii pentru aceasta perioada. Abateri termice sub […] The post Vremea se RAZBUNA, in Romania: zonele in care vor fi temperaturi si de -18 grade Celsius! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

