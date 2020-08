Stiri pe aceeasi tema

- ANM (Administratia Nationala de Meteorologie) a emis o informare meteorologica de ploi torentiale si vijelii valabila in cea mai mare parte a tarii pana marti dimineata, dar si de disconfort termic pentru regiunile sud-estice.

- Meteorologii anunta ca joi vremea va fi in general instabila, cu ploi in aproape toata tara. In Capitala, sunt asteptate ploi torentiale, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 24 de grade Celsius. Joi, 11 iunie 2020, vremea va fi instabila și se vor semnala averse, frecvente descarcari…

- Prima luna calendaristica de vara este caracterizata, in general, printr-o alternanta a zilelor insorite si calduroase cu cele ploioase si reci, valorile termice urcand deseori, in perioadele calde, la peste 30 de grade Celsius, conform caracterizarii climatice a lunii iunie, publicate de Administratia…

- Meteorologii anunța vreme schimbatoare pentru urmatoarele doua saptamani, cu zile reci, la inceput, dupa care temperaturile vor crește. Tot intervalul va fi dominat de instabilitate atmosferica, potrivit prognozei pe doua saptamani realizata de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Vin vești proaste de la meteorologi. Vremea continua sa iși faca de cap. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare speciala pentru intervalul 25 mai ora 12.00 - 31 mai ora 23.00, care anunța instabilitate atmosferica accentuata. In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii…

- Un localnic a filmat in timpul furtunii, spunand ca nu a mai vazut așa ceva pana acum. O furtuna puternica, insotita de o ploaie cu grindina a lovit in Hunedoara, la Lapugiu de Jos, un strat gros de gheata acoperind strazile și curțile oamenilor. ANM informeaza ca pana pe 27 mai, ora 23:00, in cea mai…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, o informare de vreme severa. In intervalul 25 mai, ora 12:00 – 27 mai, ora 23:00, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta…

- Cod Galben in Constanta si TulceaPotrivit meteorologilor, in cele doua judete se vor semnala intensificari locale si temporare ale vantului, care la rafala vor atinge 55-65 km/h. In Bucuresti, vremea se raceste accentuat pe parcursul zilei de joi iar temperatura maxima se va situa…