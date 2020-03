Stiri pe aceeasi tema

- Vedem soarele peste tot, iar in sud-vest mai apar cativa nori de ploaie. Maximele vor fi de la 5 la 16 grade, cu cele mai ridicate valori in nord-vestul tarii. Vremea pe regiuni In Dobrogea si Baragan gasim innorari, dar si perioade cu soare. Vantul va avea intensificari, iar temperaturile cresc fata…

- Meteorologii au emis prognoza speciala pentru București. In zilele urmatoare, vremea in Capitala se va raci, fiind așteptate ninsori și viscol. Vremea in București 21-22 martieIncepand de sambata seara, cerul va fi temporar noros noros, iar vantul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificari…

PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 16.03.2020 ORA 08 – 17.03.2020 ORA 08 Valorile de temperatura vor marca o ușoara creștere. Cerul va fi mai mult

PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 04.03.2020 ORA 08 – 05.03.2020 ORA 08 Vremea se va menține mult mai calda decat in

PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 27.02.2020 ORA 08 – 28.02.2020 ORA 08 Vremea se va raci semnificativ fața de intervalul anterior.

- Meteorologii anunta ca vremea se incalzeste usor, dar vor fi ninsori locale la munte, in nord-vest și in centru. In restul teritoriului, vor fi ploi pe suprafețe mici.Temperaturile incep sa creasca in aproape toata țara cu precadere in sud-vest și in nord.Vantul va avea intensificari indeosebi in centru,…

- Treptat vremea se va incalzi. Dimineața, pe alocuri, ceața insoțita de chiciura va fi prezenta mai ales in lunca Mureșului. Vremea va fi insorita, dar abia spre amiaza. Vantul va sufla cu intensitate in zona de munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -4 și -1 grad, iar cele maxime vor atinge…

- antPrognoza meteorologica regionala in contextul atentionarii meteorologice cod galben intensificari de vant: Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi mai mult noros, indeosebi in cursul noptii de 22/23 ianuarie cand local va ninge slab. Vantul va sufla slab la moderat cu…