Vremea la jumătatea lunii mai Duminica, se intrevede cer variabil mai mult noros. Soarele rasare la ora 05:52. Daca ieri, ploaia ne-a ocolit, astazi meteorologii susțin ca cerul va fi acoperit cu nori pe tot parcursul zilei, iar spre a doua parte a zile, vor aparea precipitațiile insoțite de fenomene electrice și intensificari ale vantului. Posibil ca dimineața sa se semnaleze ceața. Soarele va apune la ora 20:54. Temperaturile vor scadea fața de ziua precedenta, astfel ca minimele vor fi cuprinse intre 9 și 13 grade, iar maximele in jurul valorii de 17 grade. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

