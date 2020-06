Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se mai incalzește la finalul acestei saptamani, insa sunt anunțate ploi și furtuni in fiecare zi. Temperaturile maxime vor fi, in zonele mai joase, de 26-27 grade Celsius. La munte, maximele vor urca pana la valori de 16 grade la Oașa și 20 de grade la Arieșeni. Va prezentam condiții meteo in…

- Vremea se incalzește in urmatoarele zile, in județul Alba, insa nu vom scapa de ploi și furtuni. Temperaturile maxime vor urca pana la valori de 26 grade Celsius, in zonele mai joase. La munte, maximele vor fi de 13-18 grade. Se anunța ploi și furtuni aproape in fiecare zi din minivacanța de Rusalii.…

- In județul Alba sunt anunțate ploi și furtuni aproape in fiecare zi, saptamana viitoare. Temperaturile maxime vor urca doar pana la 20 de grade Celsius. In weekendul viitor este posibil sa se mai insenineze. La munte, maximele vor fi de 13 grade la Arieșeni și 8 grade la Oașa. Va prezentam prognoza…

- Vremea se racește din nou la sfarșitul acestei saptamani, in județul Alba. Sunt anunțate și cateva ploi și furtuni, duminica. Temperaturile maxime scad pana la valori de 15-16 grade in zonele mai joase și 6-11 grade la munte, vineri. La altitudini mai mari, valorile minime vor fi negative. Se mai incalzește…

- Saptamana viitoare, in județul Alba sunt anunțate cateva ploi și furtuni. Temperaturile maxime vor varia intre 15 și 26 de grade Celsius, iar cele minime intre 1 și 14 grade Celsius. Sunt anunțate precipitații in mai multe localitați din județ marți, miercuri, sambata și duminica. Cel mai frig va fi…

- Saptamana viitoare vor fi variații destul de mari de temperatura. Intervalul incepe cu maxime de 14 grade Celsius, apoi 18, coboara la 12 grade la mijlocul saptamanii, iar apoi valorile urca iar pana la peste 20 de grade Celsius. Sunt anunțate și cateva reprize de ploi și chiar furtuni. La munte, maximele…

- Vremea se anunța cu ploi și furtuni la finalul acestei saptamani in județul Alba. Vor fi maxime de peste 20 de grade Celsius, ușor mai racoros, duminica. La munte, temperaturile maxime vor fi de 8 grade la Oașa și 12 grade la Arieșeni. Sunt posibile ploi in fiecare zi din acest weekend, aproape in toate…

- In județul Alba se vor inregistra la finalul acestei saptamani temperaturi maxime de 16 – 17 grade Celsius in zonele joase și de 8 – 9 grade Celsius la munte. Temperaturile minime vor fi negative in zona montana, unde se vor inregistra vineri -4 grade la Șugag și Arieșeni. Va prezentam prognoza meteo…