Vremea, din nou la extreme! Ce se întâmplă cu temperaturile în zilele următoare. Avertismentul meteorologilor Vremea, din nou la extreme! Temperaturile vor varia foarte mult in perioada urmatoare, au anunțat reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Incepand din weekendul 3-4 decembrie, valorile termice vor crește ușor. Cu ce fenomene meteorologice ne vom confrunta in urmatoarele saptamani de iarna. Vremea, din nou la extreme! Vremea se schimba radical. Specialiștii ANM anunța […] The post Vremea, din nou la extreme! Ce se intampla cu temperaturile in zilele urmatoare. Avertismentul meteorologilor appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce romanii se pregatesc pentru minivacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie, meteorologii anunța surprize mari. Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis prognoza meteo actualizata. Afla ce se intampla cu vremea in urmatoarele zile. In ce zone vom avea parte de zapada.…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis prognoza meteo actualizata pentru Romania. Potrivit acestora, vom avea parte de o schimbare brusca a vremii, un val de aer polar urmand sa patrunda pe teritoriul țarii noastre. La ce sa ne așteptam pana joi, 17 noiembrie 2022. A fost…

- Specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au emis o noua prognoza. Experții au venit cu vești pentru urmatoarea luna. Vremea se schimba radical, iar frigul și ploile urmeaza sa puna stapanire pe intreg teritoriul. De asemenea, meteorologii au anunțat și ninsori in unele zone ale…

- Vremea pare sa schimbe foaia in Romania. Meteorolgii Administrației Naționale de Meteorologie anunța ca un val de aer rece intra in țara noastra, insa chiar și așa sunt anunțate maxime de 15 grade Celsius, ceea ce inseamna cateva grade in plus fața de ce ar trebui sa fie normal. Vremea se schimba. Temperaturile…

- Vremea se schimba brusc incepand de vineri. Vor aparea ploile, iar maximele nu vor depași 15 grade. Ce spune directoarea executiva a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.

- Cand vine frigul in Romania. Prognoza meteo pentru urmatoarea perioada, ce se intampla cu vremea, au anunțat meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie. Așadar, de cand se racește cu adevarat, vedeți un pic mai jos. Meteorologii au facut anunțul. De cand incepe vremea sa se raceasca in Romania…

- Vremea, nefireasca in luna noiembrie intrucat temperaturile depasesc 25 de grade, conform meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie. Un val tropical va intra in țara noastra astfel ca va aduce temperaturi de vara. Ce iarna ne asteapta, de fapt, vedeți un pic mai jos. Val de aer tropical…

- Toamna iși face simțita prezența in Romania cu temperaturi mult mai scazute decat normalul perioadei. Vremea se va menține deosebit de rece in vestul, nordul și centrul țarii, iar in celelalte zone valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale, conform Administrației Naționale de Meteorologie…