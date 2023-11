Vreme schimbătoare, în ultima parte din noiembrie. Maxime de 18 grade, dar și zile cu ger Potrivit specialiștilor, temperaturile se vor situa peste cele normale in cea mai mare parte a tarii, saptamana viitoare, dar si in intervalul 11–18 decembrie. In saptamana 20.11.2023 – 27.11.2023, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile vestice, sudice și centrale, dar mai ales in extremitatea de sud-vest a țarii, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale. Cantitațile de precipitații vor fi excedentare in jumatatea de vest a țarii, dar mai ales in regiunile sud-vestice, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a dat publicitații prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Pentru aceasta saptamana, meteorologii anunța ca valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice in regiunile vestice, sudice și centrale, dar mai ales in extremitatea de sud-vest…

- Temperaturile se vor situa peste cele specifice perioadei, in cea mai mare parte a tarii, saptamana viitoare, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pentru perioada 20 noiembrie - 18 decembrie. De asemenea, la mijlocul lunii decembrie, temperaturile vor fi peste cele normale…

- Temperaturile se vor peste cele normale, in cea mai mare parte a tarii, saptamana viitoare si in saptamana 11 – 18 decembrie, anunta meteorologii, precizand ca in intevalul cuprins intre aceste perioade, temperaturile se vor situa in jurul celor specifice anotimpului. …

- Saptamana 13 - 20 noiembrieValorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana in cea mai mare parte a țarii, posibil ușor mai coborate in zonele montane dar și ușor mai ridicate in extremitatea de sud a țarii. Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul intregii țari,…

- Vreme neobișnuita pentru luna noiembrie, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, potrivit ultimelor prognoze ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Astfel, pentru prima saptamana din noiembrie, perioada pana la 6 noiembrie, temperaturile sunt peste cele obișnuite…

- Meteorologii au actualizat prognoza si anunta temperaturi mai ridicate decat cele obisnuite pentru urmatoarele trei saptamani, in cea mai mare parte a tarii. Pentru saptamana 6 – 13 noiembrie, sunt prognozate temperaturi apropiate de cele normale in aceasta perioada si ploi abundente in toate…

- Temperaturile vor fi mai mici decat cele specifice perioadei pana la sfarsitul lunii octombrie, dupa care, pana la jumatatea lui noiembrie, se vor situa in jurul valorilor normale, rezulta din prognoza pe patru saptamani facuta publica vineri de ANM. Saptamana 16.10.2023 – 23.10.2023 TEMPERATURA AERULUI…

- Meteorologii anunta ca vremea va continua sa fie calda, iar temperaturile se vor situa peste cele specifice si in prima saptamana din noiembrie, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pentru perioada 9 octombrie - 6 noiembrie.In a doua saptamana din octombrie, 9-16 octombrie,…