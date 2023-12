Vreme la extreme de Craciun 2023. Zapada le-a intarziat planurile șoferilor care au vrut sa-și petreaca vacanța de Craciun la munte, unde mai multe masini au ramas blocate in nameti. Pe Transalpina, zeci de persoane au ramas blocate și au avut nevoie de lanțuri ca sa poata sa urce pe drumul spre Ranca. Probleme au […] The post Vreme paradoxala de Craciun 2023. Zapada a facut ravagii in mai multe zone din tara, dar in Bucuresti se anunta 17 grade Celsius first appeared on Ziarul National .