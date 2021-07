Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul intemperiilor devastatoare din Europa a ajuns vineri la 126 de morti, majoritatea in Germania, unde numeroase persoane sunt inca date disparute, existand temeri referitoare la o agravare a bilantului, informeaza AFP. Este vorba despre cea mai grava catastrofa naturala…

- UPDATE – Bilantul intemperiilor din Germania a crescut la cel putin 81 de morti, in urma anuntarii vineri a 50 de decese doar in landul Renania-Palatinat, din vestul tarii, unul dintre cele mai afectate de inundatii, informeaza AFP. ‘Numarul mortilor a ajuns la 50’, fata de 28 inregistrati cu o zi…

- S-a abatut potopul asupra vestului Europei, unde ploile torențiale din ultima perioada au facut prapad in Germania și Belgia, dar și in Olanda sau Elveția. Și Italia a fost lovita de ploi violente, iar pe alocuri a cazut grindina chiar și de marimea unui mar. Același fenomen neobișnuit a fost semnalat…

- Peste 50 de persoane sunt date disparute in urma ploilor abundente și a inundațiilor. Un bilanț care ar putea crește, potrivit autoritaților. Bilanțul fenomenelor extreme care au lovit vestul Germaniei continua sa se agraveze. Autoritațile au anunțat joi, 15 iulie, ca cel puțin 19 persoane și-au pierdut…

- Cel puțin 45 de persoane au murit in incidentele violente produse in mai multe zone din Africa de Sud, de la incarcerarea fostului președinte Jacob Zuma. Potrivit autoritatilor, unele grupari infracționale profita de situatie pentru a comite jafuri.

- O persoane a injunghiat vineri mai mulți oameni in orașul german Wuerzburg, situata la sud-est de orasul Frankfurt. . In urma incidentul, cel putin trei persoane și-au pierdut viața si alte sase sunt ranite. Motivul atacului nu este cunoscut, insa suspectul a fost arestat, informeaza Reuters citata…

- Vremea rea a facut ravagii in vestul Europei. Cel putin 17 persoane au fost ranite usor dupa ce o tornada a lovit in acest weekend localitatea Beauraing din sudul Belgiei. Majoritatea victimelor se aflau pe terasa unei cafenele in momentul producerii furtunii.