Stiri pe aceeasi tema

- Date fiind temperaturile ridicate ce sunt anunțate in aceste zile, in mai multe zone ale țarii, și avand in vedere faptul ca sunt mulți cei care se deplaseaza cu autoturismul, pentru a ajunge la munca sau pentru a rezolva diverse treburi prin oraș, specialiștii explica exact ce obiecte nu trebuie lasate…

- Deschiderea unei afaceri reprezinta o oportunitate de a-ți transforma visul in realitate și de a-ți construi propriul drum in lumea antreprenoriatului. Cu toate acestea, inceperea unei afaceri implica un proces complex și necesita o analiza atenta a aspectelor-cheie. Așadar, iata cateva dintre cele…

- Daca vrei sa-ți vinzi mașina și nu ești sigur de procesul de negociere, atunci tranzacția poate fi destul de dificila. Pentru a obține cel mai bun preț pentru autovehiculul uzat, trebuie luate in calcul anumite aspecte, ce merita a fi cunoscute de proprietar. A vinde mai repede o mașina folosita, in…

- Grecia este destinația de vacanța cea mai cautata de romanii noștri. De la plajele exotice, la prețurile accesbile, par scenariul perfect pentru o vacanța reușita. Ei bine, nu totul este roz, iar pe cei care prefera sa vina cu mașina la greci ii așteapta noi reguli pe care trebuie sa le respecte. Ce…

- Un nou-nascut inseamna o responsabilitate enorma și o schimbare enorma. Din momentul in care devii parinte, soarta unei persoane ține de tine și, in mod nromal, vrei sa ii oferi tot ce are nevoie. De la lucrurile materiale, la cele sufletești, totul devine mai important și vrei sa iei cele mai bune…

- Cum poți sa crești valoarea unei mașini inainte de vanzare. Vrei sa iți vinzi mașina și sa scoți un preț bun pentru ea, deși modelul nu e tocmai nou și nu are multe dotari. Exista numeroase metode prin care poți sa crești valoarea unei mașini inainte de vanzare. Prima dintre ele este curațarea la un…

- Un barbat din Timiș iși cumparase recent un BMW X7 mild hybrid in valoare de 135.000. Noaptea, cainele familiei a inceput sa latre și și-a alertat stapanul ca arde vehiculul in garaj. Din pacate, cainele a murit in timpul incendiului, iar acum barbatul incearca sa obțina explicații din partea celor…

- Vești importante pentru viitorii cadidați la obținerea permisului auto. Instructorul va fi alaturi de cursant in mașina, iar acesta va avea un rol semnificativ in cadrul examenului. In Parlament, s-a elaborat recent, un nou proiect de lege care prevede schimbari importante in cadrul examenului auto…