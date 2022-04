Vrei să devii arbitru de handbal? Încep înscrierile, iar cursurile sunt gratuite Asociația Județeana de Handbal din Bistrița-Nasaud a lansat o invitație pentru toți iubitorii de sport și pasionați ai corectitudinii din acesta. Incepand de luni, 4 aprilie, incep inscrierile, iar din 4 mai – cursurile pentru viitorii arbitri din handbal. Pentru a fi acceptat ai nevoie, totuși, de cateva caracteristici pe care sa le indeplinești. Trebuie sa ai varsta implinita de 16 ani, o stare a sanatații buna și fara contraindicații medicale. Incepand din data de 4 aprilie incep inscrierile pentru cursuri, iar arbitri de la nivel național cu experiența in spatele acestei profesii te vor invața… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lectiile sunt gratuite si se vor desfasura timp de trei zile pe saptamana. Comisia Judeteana de Arbitri din cadrul Asociatiei Judetene de Fotbal Constanta informeza ca joi, 24 februarie a.c., va debuta cursul intensiv in cadrul Scolii de arbitri.Inscrierile se pot face la data inceperii cursului.Lectiile…

- Cursurile gratuite pentru copii au fost suspendate temporar la Centrul Cultural Mioveni, din cauza creșterii incidenței cazurilor de COVID-19. ”Avand in vedere creșterea infectarii cu noua tulpina Omicron și a gripei sezoniere la nivelul orașului Mioveni, pentru protejarea atat a copiilor cat și a cadrelor…

- Aeroclubul Teritorial Iași organiza cursuri teoretice si practice pentru obtinerea licentelor de parasutist, pilot planor, pilot avion ultrausor si pilot avion PPL(A). Perioada in care se vor efectua inscrieri pentru cursurile care vor incepe in luna februarie va fi 10 ianuarie – 6 februarie. Inscrierile…

- Aeroclubul Romaniei a dat startul inscrierilor la cursurile subvenționate și nesubvenționate de anul acesta! http://aeroclubulromaniei.ro/articol/inscrie-te-acum Daca ai varsta cuprinsa intre 15 și 23 de ani neimpliniți, cursurile sunt gratuite pentru planor, ULM și parașutism. Fa primul pas in cariera…

- Luni, 10 ianuarie, se va da startul inscrierilor la cursurile gratuite organizate de catre Aeroclubul Romaniei pentru obținerea licenței de parașutist. Tinerii cu varste cuprinse intre 15 și 23 de ani au gratuitate, iar cei cu varsta de peste 23 de ani pot efectua cursurile contracost. Cursul consta…

- Aeroclubul Romaniei ofera o șansa unica tinerilor cu varsta intre 15 și 23 de ani de a efectua cursuri de zbor și salt gratuite. Inscrierile pentru cursurile de zbor și salt cu parașuta se vor desfașura in perioada 10 ianuarie 2022 – 06 februarie 2022. Aeroclubul Romaniei ofera o șansa unica tuturor…

- Biroul de Diplomatie al Ambasadei S.U.A. lanseaza editia 2022 a Study of the U.S. Institutes for Secondary Educators, cursuri de specializare de vara pentru profesorii de engleza de liceu si pentru profesorii de engleza. Cursurile se adreseaza si profesorilor care au functii de conducere, respectiv…

- Cursuri GRATUITE de zbor și parașutism la toate aerocluburile din țara. Ce condiții trebuie sa indeplinești. Inscrierile pentru cursurile de zbor și salt cu parașuta se vor desfașura in perioada 10 ianuarie 2022 – 06 februarie 2022. Aeroclubul Romaniei ofera o șansa unica tuturor tinerilor cu varsta…