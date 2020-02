Vrei o schimbare in viata ta? Asculta sfatul psihologului Foarte multe persoane se simt ca intr-o capcana in propria viata. Au senzatia ca indiferent ce ar face, nimic bun nu mai are cum sa se intample. Sau, se simt lipsiti de puterea de a mai face ceva, pentru ca lucrurile sa se schimbe.



In ambele situatii putem vorbi despre persoane ce pot avea anumite afectiuni psihice pe care sa nu si le poata recunoaste sau de care se recunosc invinse.



De aceea, cea mai corecta indrumare ar trebui sa o constituie vizita la un psiholog.



Este foarte important sa descoperiti ce va tine prinsi in capcana, dar si care sunt solutiile ce vi…

Sursa articol si foto: business24.ro

