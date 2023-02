Vrancea: Copil de sase ani ranit intr-un accident rutier, transferat la un spital din Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma, la ieșirea din Arad spre Șofronea. Au fost implicate doua autoturisme. Conform informațiilor furnizate de Serviciul de Ambulanța Județean, au existat doua victime, conștiente, neincarcerate. Un barbat de 49 de ani a fost transportat cu salvarea la…

- COLȚAN – Zona localitații aparținatoare Bocșei, de unde urmeaza sa porneasca viitoarea centura a orașului, a fost scena unui nou accident rutier. Potrivit celor de la ISU, la 112 a fost raportat un accident rutier produs pe DN 58 B, la Colțan, intre doua autoturisme! Incidentul, deși nu a inregistrat…

- Femeia in varsta de 40 de ani, accidentata in timp ce se afla pe o trecere de pietoni din municipiul Focsani de un autoturism apartinand Ministerului Apararii Nationale (MApN), a fost transferata la Sectia de Neurochirurgie a Spitalului Judetean Galati, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ)…

- Un copil de 12 ani a ajuns la Unitatea de Primire a Spitalului Judetean de Urgenta ‘Sf. Pantelimon’ Focsani, luni, dupa ce a fost acrosat de un autoturism, a informat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vrancea. ‘In jurul orei 11,00, un echipaj de urgenta B2 cu asistent s-a deplasat in localitatea…

- Ion Stefan, fost ministru al Dezvoltarii in Guvernul Orban, a fost implicat joi dupa-amiaza intr-un accident rutier pe DN 2 - E85, intre municipiul Focsani si Garoafa, informeaza Agerpres.Potrivit sursei citate, masina in care deputatul vrancean a fost lovita din spate de un alt autoturism. In urma…

- UPDATE – Cinci persoane, patru femei si un barbat, au fost ranite in urma accidentului rutier de pe E85, la intrarea in localitatea Garoafa, intre care o femeie de 76 de ani, care a decedat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La intrare in Garoafa, pe Drumul National 2 E85,…