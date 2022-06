Vrancea: Circa 26 de hectare de grâu au ars în urma unui incendiu la Câmpineanca Circa 26 de hectare de grau au ars, duminica, in comuna Campineanca, in urma unui incendiu cauzat de incendierea vegetatiei uscate, potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „Pompierii au intervenit, duminica dupa-amiaza, la un incendiu care a cuprins un lan de grau pe raza comunei Campineanca. La fata locului au actionat mai multe echipaje de pompieri, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma. Incendiul a fost lichidat dupa circa doua ore”, a precizat ISU Vrancea. Potrivit sursei citate, in urma incendiului au ars circa 26 de hectare de grau, fiind afectati patru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

