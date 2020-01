Stiri pe aceeasi tema

- Motorola Solutions a anuntat, joi, ca i-a fost atribuit, de catre Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), un contract de servicii pe 5 ani, prin care compania va asigura o functionare 24/7 a statiilor radio TETRA pe aeroporturile din Bucuresti. CNAB proceseaza aproximativ…

- Compania KRKA a raspuns in aceasta dupa-amiaza intrebarilor transmise de jurnaliștii Libertatea. Compania nu neaga autenticitatea documentelor interne prezentate deja de ziar, nu infirma direct acuzațiile aduse de foștii și actualii angajați, care au vorbit cu Libertatea, ci arunca eventuala responsabilitate…

- Reteaua de autostrazi din Romania masoara, la finalul anului 2019, 850 de kilometri, dupa deschiderea circulatiei pe cei 40 de kilometri din Autostrada 1 (A1), care erau gata inca din 2018. Pe hartiile Companiei de Drumuri, numarul de kilometri de...

- Documente atasate: VOUCHERE DE VACANTA 2020. "Nu vom afecta voucherele de vacanta. Propunerea va fi sa mentinem voucherele la nivelul anului 2019, asta va fi propunerea in legea bugetului de stat", a precizat Orban. El a adaugat ca prin voucherele de vacanta se stimuleaza turismul intern, dar unul…

- La finalul Targului de Turism 2019, reprezentanții rețelei de agenții de turism Dertour prezinta ce tip de vacanțe au cautat cel mai mult romanii. Peste 850 de vacanțe au fost vandute amatorilor de calatorii la standul Dertour, pe timpul celor patru zile de targ. Cele mai cautate destinații au fost…

- Cea mai scumpa vacanța vanduta la Targul de Turism a costat 12.777 euro. Cine a cumparat-o și care este destinația La finalul Targului de Turism 2019, reprezentanții celei mai mari rețele de agenții de turism din Romania, Dertour, prezinta ce tip de vacanțe au cautat cel mai mult romanii. Peste 850…

- Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori SA a semnat cu Asirom Vienna Insurance Group SA. Compania de asigurari si a adjudecat contractul "Servicii de asigurare de raspundere civila auto RCA pentru Societatea Regionala de Transport Feroviar de Calatori CFR Constantaldquo;,…

- Compania de calatorii Eximtur a deservit in perioada ianuarie-septembrie 286.000 clienti, dintre care 160.000 pentru sejururi in Romania, 40.000 pentru sejururi externe si 86.000 pentru servicii business travel, perioada in care vanzarile pentru destinatiile balneo-montane au crescut cu 60%, iar cele…