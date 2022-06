Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dumitrescu Dintre cele peste 2,5 milioane de persoane carora li se vor acorda, la nivel national, vouchere pentru achiziția de produse alimentare, peste 28.000 de beneficiari sunt prahoveni. Astfel, la nivelul judetului, vor primi un asemenea sprijin peste 23.000 de persoane cu handicap, peste…

- Procesul de emitere, distribuire si incarcare a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental "Sprijin pentru Romania" va demara miercuri, 1 iunie, a anuntat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE).

