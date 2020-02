Stiri pe aceeasi tema

- Targul Universitaților Ieșene – are loc, joi, 20 februarie 2020, in intervalul orar 10:00 – 19:00, in Palas Iași! Poti descoperi oferta de studiu de la cele cinci universitați publice din Iași. – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” – Universitatea de Medicina…

- Cornel Catoi a castigat, luni, 3 februarie 2020, al doilea mandat in funcția de rector al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca, in urma voturilor exprimate in primul tur al alegerilor. Rector al USAMV Cluj-Napoca din 5 februarie 2016, Cornel Catoi a caștigat…

- Acesta a caștigat alegerile care au avut loc n cursul zile ide ieri, impunandu-se in fața singurului contracandidat, prof. univ. dr. Norina Forna. Iei au avut loc alegerile academice la Universitatea de Medicina și Farmacie din Iași pentru mandatul 2020-2024. Alegerile au avut ca scop stabilirea membrilor…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iași va gazdui maine, 17 decembrie 2019, in Aula Magna „Haralamb Vasiliu” cel mai așteptat spectacol de peste an. „Sub semnul Craciunului” este denumirea concertul de colinde, uraturi, datini și obiceiuri de Anul Nou…

- Decanul Facultatii de Medicina Dentara din Iasi, Norina Forna, a anuntat, astazi, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii presei, ca isi va depune candidatura pentru functia de rector al Universitatii de Medicina si Farmacie Grigore T. Popa. Ea a precizat ca doreste sa continue proiectele demarate…

- ,,CANTEC ȘI POEZIE CU SOFIA VICOVEANCA PENTRU 5.842 DE SUFLEȚELE” Duminica, 15 decembrie 2019, ora 16:00, in Aula Magna ,,Haralamb Vasiliu” a Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara ,,Ion Ionescu de la Brad” – Iași, spectacol caritabil inițiat de indragita artista Sofia Vicoveanca și…

- Astazi, 5 decembrie 2019, de la ora 17:00, va avea loc vernisajul expoziției „Puterea ALBASTRULUI” la Galeria de Arta „Sala de Marmura” a Facultații de Medicina Veterinara din cadrul Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iași. Lucrarile de pictura expuse…