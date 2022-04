''Vor rămâne sărmani frustrați”. Selly a răbufnit în mediul online. Cu ce problemele se confruntă vloggerul / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Selly trece prin momente dificile, asta dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. Celebrul vlogger iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața sa, iar de aceasta data le-a marturisit ca starea lui de sanatate nu este una tocmai buna și se simte slabit.

- Cristina Șișcanu, soția lui Madalin Ionescu, a povestit pe contul de socializare pentru prima oara, despre problemele cu care se confrunta inca de pe vremea cand era copil. Totul a pornit de la accidentul de motocicleta pe care l-a suferit. „Voi face multe drumuri la stomatolog, pentru ca am de facut…

- Daria Radionova a postat recent, pe contul ei personal de Instagram, o fotografie in care se vede cu ochiul liber ca este ținta hackerilor din mediul online. Speriata ca ar putea ramane fara conturile de socializare, fosta iubita a lui Alex Bodi a tras un semnal de alarma și și-a rugat fanii sa-i ofere…

- Bogdan Mocanu caștiga sume fabuloase in mediul online, acolo unde e activ pe toate rețelele de socializare. Invitat intr-o emisiune TV, el a marturisit ce suma ajunge sa caștige doar din Tik Tok, intr-o singura saptamana.

- Gina Pistol a facut recent o postare prin care și-a ingrijorat fanii de care se bucura in mediul online. Cu ce probleme se confrunta indragita prezentatoare TV in aceste momente, dar și marturisirile pe care le-a facut chiar in fața comunitații de pe Instagram!

- Andra Voloș nu s-a mai putut abține și a rabufnit pe rețelele de socializare, unde este urmarita de o comunitate foarte mare. Fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a ținut sa ii puna la punct pe cei care o critica, dar și pe cei care o urmaresc doar pentru a-i face rau. Iata ce mesaj dur le-a transmis!

- Estera Buble a luat pe toata lumea prin surprindere astazi, imediat dupa ce s-a afișat fara machiaj pe rețelele de socializare, dar totodata și fara filtre de infrumusețare. Iata cum arata fosta concurenta de la Asia Express complet naturala.

- Cumparaturile de pe internet pot da dependența. Conectați tot timpul, cu laptopul sau telefonul, tot mai mulți romani au achiziționat tot mai des produse de pe internet. Și pentru ca totul se face in cateva secunde, cu minim de efort, multe dintre cumparaturi sunt bani irosiți.