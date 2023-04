Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua a precizat, intr-un comunicat, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis rejudecarea procesului de palmares, ca nu exista niciun act prin care FCSB sa demonstreze ca a preluat palmaresul si ca Steaua nu inseamna doar fotbal, ci este “un fenomen social cu mai multe discipline sportive”.Palmaresul…

- Sportivul Denis Florin Mihai a asigurat prima medalie a Romaniei la Campionatele Europene de lupte Under-23, gazduite de Sala Polivalenta de la Bucuresti, luni, dupa ce s-a calificat in finala cat. 55 kg, la greco-romane.Mihai se va bate pentru aur cu armeanul Karapet Manvelian, dupa ce l-a invins…

- Sportiva romana Claudia Mihaela Bobocea a castigat medalia de argint in proba de 1.500 m, sambata seara, la Campionatele Europene de atletism in sala de la Istanbul, relateaza Agerpres. Bobocea, cronometrata cu timpul de 4 min 03 sec 76/100 (personal best), a fost devansata de britanica Laura Muir,…

- Marian Dragulescu este unul dintre cei mai medaliați sportivi romani, avand in palmares 31 de titluri internaționale.El a cucerit in cariera sa 18 medalii de aur la Campionatele Europene și Mondiale, care i-au adus posibilitatea de a primi maximum rentei viagere oferite de statul roman, adica…

- Loredana, super show pe planșa de scrima, in cadrul Riposta CUP 2023 Peste 400 de participanți din 21 de țari s-au reunit la Sala Polivalenta ”Ioan Kunst Ghermanescu”, din București, la evenimentul care puncteaza pentru calificarea sportivilor la Campionatele Europene și Mondiale de Cadeți 2023. Printre…

- Comitetul Executiv al UEFA s-a reunit la Nyon, Elveția, și a aprobat noi formate pentru competițiile naționale masculine, care vor intra in vigoare in septembrie 2024. In urma unui proces amplu de consultare cu federațiile din Europa, s-a decis sa se modifice ușor formatele actuale ale Ligii Națiunilor…

- Componenții lotului olimpic de tir cu arcul se afla din data de 16.01.2023 in cantonamentul centralizat la Cluj. Sportivul clubului nostru, Moreh Tamas se afla printre cei 4 componenti ai lotului national care efectueaza o pregatire de 10 zile la sala de gimnastica „Sonia Iovan" din Cluj. Antrenorul…