- Italia a decis interzicerea calatoriilor intre regiunile sale in perioada 21 decembrie-6 ianuarie ca parte a restrictiilor stricte introduse pe perioada sarbatorilor de Craciun. Restaurantele se pot deschide in unele regiuni pina la ora 18:00, transmite Mediafax. Pirtiile de ski trebuie sa fie inchise…

- Spaniolii nu vor putea sa se reuneasca mai mult de zece persoane de Craciun si de Revelion si vor putea sa se deplaseze doar in mod exceptional dintr-o regiune in alta, a anuntat Ministerul Sanatatii din Spania.

- Perioada sarbatorilor este una in care in mod obișnuit era productiva pentru hotelieri. Din cauza pandemiei mulți exclud varianta de a-și petrece sarbatorile in afara localitații sau posibilitatea de a pleca 2-3 zile la munte. Hotelierii au gasit o soluție pentru a crește increderea oamenilor, iar de…

- Raed Arafat, secretarul de stat în MAI a detaliat cum vor fi organizate sarbatorile de iarna în 2020, în condițiile în care numarul infectarilor cu coronavirus este într-o continua creștere. Acesta a explicat ca statul nu poate interveni…

- Raed Arafat a detaliat cum vor fi organizate sarbatorile de iarna in 2020, in condițiile in care numarul infectarilor cu coronavirus crește vertiginos. Secretarul de stat in MAI a explicat ca statul nu poate și nu nici nu va interveni in spațiul privat, dar poate veni cu sfaturi de limitare a raspandirii…

- Vești triste pentru romanii care și-au planificat deja vacanța de iarna. Din pacate, situația actuala a cazurilor de COVID-19 nu ne ofera siguranța in urmatoarea perioada, motiv pentru care, se anunța masuri stricte in acest sens. Raed Arafat a explicat in cursul serii de ieri despre ce se va intampla…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a explicat vineri seara la Digi24 , ca anul acesta, sarbatorile publice de Craciun ori Revelion, așa cum am fost obișnuiți,nu mai sunt de conceput. ”Cei care in perioada aceasta obișnuiau sa iși faca rezervari in strainatate…

- "Uitați-va in jurul nostru, toate țarile iau masuri serioase, nu e de glumit", a spus secretarul de stat. Intrebat cum vor fi sarbatorile de Craciun anul acesta, in condițiile in care de Paște nu a fost permis accesul credincioșilor in biserici, Raed Arafat a subliniat ca este foarte greu…