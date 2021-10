Stiri pe aceeasi tema

- 460.769 de masini Volvo, modele mai vechi, sunt rechemate in service din cauza airbagurilor defecte care ar putea fi letale in cazul unui accident, relateaza Reuters, potrivit News.ro . Printre modelele afectate ele se numara S80 din 2001-2006 și S60 din 2001-2009. Mașinile au fost fabricate in perioada…

- Semnale de avertizare - o lumina portocalie, apoi una rosie - s-au aprins in cabina vehiculului construit de compania Virgin Galactic care l-a transportat in spatiu, in iulie, pe miliardarul Richard Branson, a dezvaluit o ancheta realizata de revista americana The New Yorker, informeaza AFP.…

- Impuritatile descoperite in loturile de vaccinuri anti-COVID-19 Moderna expediate in Japonia s-au dovedit a fi particule metalice, a anuntat miercuri compania americana, care a dat asigurari spunand ca acest incident nu a generat „riscuri excesive pentru siguranta” persoanelor vaccinate. Japonia a anuntat…

- Compania farmaceutica americana Moderna a anuntat marti ca productia de vaccinuri pentru Covid-19 a partenerilor sai din afara Statelor Unite inregistreaza intarzieri din cauza operatiunilor de testare in laboratoare care au avut loc in ultimele cateva zile, incetinind productia pe pietele respective,…

- Compania a rechemat vehicule electrice Bolt in noiembrie anul trecut, din cauza riscurilor de incendii. Cu toate acestea, cel putin unul dintre doua noi incendii s-a produs la un vehicul care beneficiase deja de o actualizare software in prima rechemare. Noua rechemare survine dupa ce GM si Administratia…