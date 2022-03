Stiri pe aceeasi tema

- Dramele refugiaților ucraineni, care au reușit sa fuga din calea razboiului, sunt accentuate de birocrația de care se lovesc in țarile unde-și cautau salvarea. Este și cazul unei femei de 62 de ani, care a trecut frontiera din Ucraina la Sighetu Marmației. De aici, femeia a urcat intr-un autocar cu…

- De curand, aniversarea unei tinere studente, care invața in Ucraina, a fost sarbatorita de voluntari alaturi de cei fugiți din calea razboiului. In sala de sport a școlii din localitatea Dascalu, din judetul Ilfov, au gasit adapost multe femei singure cu copii mici, dar și 70 de studenți straini, care…

- Granițele inca sunt foarte aglomerate, iar sute de refugiați ajung in Galați, oraș aflat foarte aproape de Ucraina. Autoritațile au amenajat pana acum camine studențești și mai multe spații pentru aceștia. Recent, pe stadioane au fost amenajate tabere pentru refugiați. Stadionul din Galați, transformat…

- Peste jumatate de milion de ucraineni au fugit din calea razboiului. Anuntul a fost facut de seful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati, Filipo Grandi. Organizatia Natiunilor Unite estimeaza ca 4 milioane de oameni se vor refugia din Ucraina, in mare parte femei si copii.

- Romanii s-au mobilizat fara precedent pentru a-i ajuta pe ucrainenii care fug din calea razboiului. Si astazi, sute de ieșeni au adus la punctele de colectare organizate de municipalitate, in mai multe zone din oras, mii de produse care vor ajunge in cel mai scurt timp la cei care au nevoie in aceste…

- Am toata compasiunea pentru oamenii simpli, nevinovați, din Ucraina, care s-au trezit cu bombele deasupra capetelor lor și empatizez cu toți cei care-și risca viața pentru a-și apara țara și ramin acolo sa lupte cu arma in mina. Tocmai din acest motiv, imi manifest disprețul total fața de „șmecherașii”…

- Joi dimineața Rusia a inceput razboiul impotriva Ucrainei la ordinul președintelui rus Vladimir Putin. Au fost atacate cu rachete mai multe orașe importante printre care Kiev, Harkov, Mariupol sau Odesa, iar mii de cetațeni ai Ucrainei au trecut granițele in țarile vecine, in special in Republica Moldova…

- Speriați de atacul rușilor, ucrainenii fug din calea razboiului și cauta adapost peste granița, in țarile invecinate. Mulți și-au luat copiii și cateva bagaje și au pornit spre Romania