Campania „Dar din dar” continua in Timiș. Voluntarii Acasa in Banat au adus bucurii astazi pentru mai multe familii din Secaș și Crivobara. Va puteți implica pentru ca batranii singuri ori familiile cu mulți copii sa primeasca ajutor. Voluntarii Acasa in Banat au dus astazi pachete cu alimente celor in nevoie. Printre beneficiari se numara ... The post Voluntarii Acasa in Banat au dus pachete cu alimente familiilor nevoiașe din Secaș și Crivobara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .