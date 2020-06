Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 26,5%, în primele 4 luni Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 26,5%, in primele 4 luni Volumul lucrarilor de constructii a crescut in primele patru luni ale anului cu 26,5%, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, potrivit Institutului National de Statistica. Conform INS, pe elemente de structură au avut loc creşteri la lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+66,2%), lucrările de reparaţii capitale (+57,3%) şi la construcţiile noi (+13,3%). Pe obiecte de construcţii, ca serie… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

