Lovitura puternica pentru Vladimir Putin, venita fix din Ucraina. Președintele țarii are incredere in trupele sale și spera la o victorie pe front. Presedintele Volodimir Zelenski a anunțat, in discursul adresat natiunii, ca de la inceputul invaziei, in 24 februarie 2022, un numar de 1.762 de ucraineni au fost eliberati din captivitatea rusa. In același timp, Zelenski a mentionat ca situatia este dificila in mai multe zone ale frontului, subliniind ca totul depinde de rezistenta soldatilor ucraineni. El are insa toata increderea in trupele sale. “Astazi avem o veste buna. Alti 116 ucraineni au…