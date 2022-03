Volkswagen îşi va da acordul pentru ca Audi şi Porsche să intre în Formula 1 Grupul german Volkswagen, proprietarul constructorilor auto Audi si Porsche, ar putea sa isi dea acordul pentru ca cele doua marci ale sale sa isi faca intrarea in Formula 1, cu prilejul unei reuniuni care va avea loc saptamana viitoare, au declarat joi pentru Reuters doua surse din apropierea acestui dosar. „Speram ca atunci vom putea sa ne anuntam intentia de a intra in Formula 1”, a declarat una dintre surse, in timp ce a doua sursa a adaugat ca exista „mari sanse” pentru o decizie pozitiva. Exista de mai mult timp speculatii cu privire la posibilitatea ca Audi si Porsche sa incheie parteneriate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Audi a anuntat ajustarea operatiunilor de productie la fabrica sa din Ungaria, care reprezinta un segment important pentru exporturile tarii, deoarece razboiul din Ucraina afecteaza lanturile de aprovizionare si vanzarile, potrivit Reuters. Invadarea Ucrainei de catre Rusia afecteaza sperantele…

- McDonald’s Corp a anuntat miercuri ca inchiderea temporara a celor 847 de restaurante din Rusia va costa compania aproximativ 50 de milioane de dolari pe luna. Compania cu sediul in Chicago informase marti ca va inchide temporar toate restaurantele sale din Rusia si va suspenda toate operatiunile in…

- Marii producatori de petrol anunța ca vor majora producția in luna martie. Este raspunsul venit dupa ce mai multe țari au cerut acest lucru. Motivul: prețurile in creștere la carburanți. Grupul OPEC este format din Organizația Statelor Exportatoare de Petrol și alți mari producatori. Aceștia au decis…

- Fondul Monetar International si Banca Mondiala au anuntat luni ca au decis sa amane, pentru luna octombrie 2023, planurile care vizau organizarea reuniunilor anuale din 2022 la Marrakesch (Maroc), avand in vedere incertitudinea care exista in jurul pandemiei de COVID-19, potrivit Reuters. In schimb,…

- Compania nipona Toyota a anuntat ca vanzarile sale de vehicule au crescut in 2021 cu 10,1%, devenind pentru al doilea an consecutiv cel mai mare producator auto mondial, si extinzand diferenta fata de cel mai apropiat rival, grupul german Volkswagen AG. Toyota si societatile afiliate Daihatsu Motors…

- In ultima vreme s-a tot vorbit despre o posibila intrare a gigantului german Volkswagen in Formula 1, cel mai probabil in 2026, atunci cand vor intra in vigoare noi reglementari in ceea ce privește motoarele. Potrivit zvonurilor, Grupul ar putea fi reprezentat in Marele Circ de Audi și Porsche. Primul…

- Directorii generali ai Google si Facebook, Sundar Pichai si Mark Zuckerberg, au avut cunostinta despre o intelegere de impartire a pietei de publicitate online, conform unei plangeri modificate depuse de Texas si alte state care au intentat un proces antitrust impotriva Google, potrivit Reuters. Acordul…

- Grupul german BioNTech SE a estimat ca vaccinul Covid-19 pe care il dezvolta cu partenerul american Pfizer va genera probabil anul acesta venituri de 13 pana la 17 miliarde de euro (19 miliarde de dolari), pe fondul majorarii cererii pentru doze booster si al utilizarii vaccinului la copii. Pentru anul…