- Grupul auto german Volkswagen intentioneaza sa investeasca un miliard de euro in uzina sa din Slovacia, inclusiv 500 milioane de euro pentru a produce aici urmatoarea generatie a modelelor Volkswagen Passat si Skoda Superb, a declarat luni presedintele diviziei VW Slovakia, Oliver Gruenberg, transmite…

- Europa de Est, scoasa din criza de chinezii bogați. Apetitul asiaticilor pentru automobile de lux salveaza locuri de munca in uzinele europene Apetitul Chinei pentru automobile premium este o veste buna pentru economiile din Europa de Est, care anterior erau ingrijorate cu privire la gradul lor ridicat…

- Republica Ceha va redeschide scolile primare pentru elevii din clasele I si a II-a pe 18 noiembrie, in contextul in care cele mai recente date medicale arata o scadere a numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus in aceasta tara, cel mai grav afectata din Europa de al doilea val al pandemiei…

- Politiile din sapte state europene au lansat marti perchezitii coordonate vizând combatarea continuturilor online care incita la ura si violenta, au informat agentia europeana Europol si procurorii germani, transmite agenția Reuters citata de Agerpres. În Germania, politistii au…

- In ultimele 24 de ore, Italia a inregistrat 5.373 de noi cazuri de Covid. Anuntul a fost facut astazi de Ministrul Sanatații. Este pentru prima data cand țara a depașit pragul de 5.000 de cazuri intr-o singura zi din luna martie, potrivit Reuters. De asemenea, astazi, au fost raportate 28 de decese…

- In intreaga Polonie va fi obligatorie purtarea maștii de protecție in toate spațiile publice, incepand de sambata. Restricțiile pentru școli ar putea fi inasprite. Anuntul a fost fpcut astazi de prim-ministrul țarii dupa ce autoritațile de la Varșovia au inregistrat o noua creștere record a numarului…

- In Europa, situația privind pandemia se inrautațește. Exista semnale ingrijoratoare ca numarul de noi cazuri crește și in Suedia. Anuntul a fost facut joi de premierul Suediei, Stefan Lofven. Acesta a adaugat ca suedezii au devenit prea relaxați in ceea ce privește restricțiile, potrivit Reuters. „Precauția…

- Republica Ceha va reduce si mai mult, incepand cu 24 septembrie, numarul maxim permis al spectatorilor la evenimentele sportive, in cadrul masurilor de limitare a raspandirii coronavirusului, a anuntat marti noul ministru ceh al sanatatii Roman Prymula, citat de cotidianul Mlada Fronta Dnes, transmite…