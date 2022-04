Stiri pe aceeasi tema

- Luni a fost programata prima din cele șase etape ale play-out-ului Diviziei A1 la volei feminin. In ambele meciuri gazdele au avut caștig de cauza. Știința Bacau s-a impus cu 3-0 (14, 15, 20) in fața „lanternei roșii”U NTT Data Cluj, in timp ce Dacia Mioveni a trecut cu 3-1 (18, 16, -15, 15) de […]…

- Joi, in ultima etapa a sezonului regulat din cadrul Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau a fost invinsa cu 3-1 in deplasare de CS Medgidia. Cum, prin victoria cu 3-1 obținuta miercuri, la Cluj, contra celor de la ACS Volei Cristina Parv, SCMU Craiova urcase pe locul 8, cu 20 de puncte, Știința,…

- Știința Bacau- Cristina Pirv (sambata, ora 17.00, Sala Sporturilor) Sambata, in penultima etapa a sezonului regulat din cadrul Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau primește vizita penultimei clasate ACS Volei Cristina Parv Turda. Confruntarea este un adevarat baraj pentru accederea in play-off.…

- Știința Bacau- CSM Targoviște (sambata, ora 14.00, Sala Sporturilor) Etapa 19-a a Diviziei A1 la volei feminin se anunța drept una fara prea mari șanse de reușita pentru Știința Bacau. Și asta pentru ca sambata, de la ora 14.00, studentele vor primi vizita campioanei și liderei la zi CSM Targoviște.…

- Invingatoare miercuri cu 3-2 (-17, 17, -22, 18, 13) impotriva Rapidului, Știința Bacau a urcat din nou pe locul opt și așteapta confruntarea de sambata (ora 17.00, Sala Sporturilor), cu echipa banațeana Altadata, Știința Bacau – CSM Lugoj era ca o plimbare prin parc: voie buna și rutina. Și, evident,…

- Știința Bacau- Rapid București (astazi, ora 17.00, Sala Sporturilor) Saptamana importanta pentru voleibalistele Științei Bacau. Saptamana cu doua meciuri care ar putea sa imbunatațeasca punctajul studentelor. Argumente? Terenul propriu și statutul adversarelor, atat Rapid (opozanta de azi), cat și CSM…

- Sambata, de la ora 17.00, Știința Bacau va intalni, in Sala Sporturilor, revelația actualei ediții de campionat, CSO Voluntari 2005 Se intoarce foaia. Și se intra in sesiune; in sesiune pe bune! Sambata, in etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin, Știința Bacau are parte de primul examen sever din…

- In ciuda numeroaselor probleme de efectiv, bacauancele au invins sambata, dupa un meci de poveste, cu 3-2 (20, -23, -18, 28, 8) pe Dacia Mioveni, in startul returului Din vara incoace, un picior nevazut tot pune piedici Științei Bacau. Și cand te aștepți ca echipa bacauana sa cada in nas, poftim, ea…