Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, susține ca la Guvern este un proiect de ordonanța in lucru, privind insolvența, urmand ca din luna septembrie legislația sa fie inasprita."Este in lucru in cadrul Guvernului un proiect de ordonanta, astfel incat din septembrie sa inasprim…

- Darius Valcov, consilier economic al premierului, a anuntat ca este in lucru in cadrul Guvernului un proiect de ordonanta cu privire la inasprirea legislatiei pentru intrarea in insolventa. El a reafirmat la Antena 3 ca amnistia fiscala "se face", "nu se discuta" si daca se va lua o decizie…

- Darius Valcov reafirmat la Antena 3 ca amnistia fiscala "se face", "nu se discuta" si daca se va lua o decizie in acest sens, aceasta era oricum prevazuta in programul de guvernare. "Dar la insolventa - acolo este obligatoriu si este in lucru in cadrul Guvernului un proiect de ordonanta,…

- Dragnea, intrebat daca garanteaza ca nu existaun proiect de amnistie și grațiere: ”Dumneavoastra sunteți banca?”, a raspuns liderul PSD, vizibil iritat, marți, la Parlament, despre intenția Executivului de a da o ordonanța de amnistie și grațiere penala. ”In primul rand, nu-mi place stilul asta. Ma…

- Darius Valcov, consilierul premierului Dancila, despre amnistia fiscala: ”Este prevazuta in programul de guvernare. Astea se fac, nu se discuta”. Potrivit fostului Fostul ministru de Finante, statul roman se afla in situatia in care exista datorii ale afaceristilor si ale persoanelor fizice de 98 de…

- Camera Deputatilor a adoptat, joi, decizional, un proiect de lege care modifica o Ordonanta a Guvernului si care prevede ca finantarea chiriei pentru proprietarii relocati din cladirile cu risc seismic, in perioada lucrarilor de consolidare, va fi asigurata prin bugetele locale.

- HAI LA TREABA!… Somerii si asistatii social din judetul Vaslui isi vor gasi mai repede de munca – cei care vor dori sa munceasca, bineinteles! – in cazul in care un proiect al Guvernului va deveni realitate. Saptamana trecuta, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat un…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a prezentat marti seara un Proiect de ordonanta de urgenta a Guvernului, prin care urmeaza sa se majoreze subventiile acordate firmelor care angajeaza someri si persoane defavorizate