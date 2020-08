Stiri pe aceeasi tema

- Suparat ca a fost deconspirat ca și consumator de aurolac, un tanar vasluian a ținut sa-și incordeze mușchii in redacția ziarului Vremea Noua. Dupa ce a intrat val vartej in sediu, tanarul a inceput sa-i amenințe pe cei din interior și sa ceara bani pe motiv ca fotografia publicata in care apare tragand…

- Liderul județean al PSD, senatorul Ioan Stan, acuza ”o racolare tot mai acerba” a primarilor PSD de catre PNL. El le-a treansmis celor care fac acest gest ca vor regreta ”pentru ca domnul Flutur nu va mai fi președinte al CJ Suceava din toamna și PNL-ul se distruge singur electoral prin felul in care…

- Liderul interimar PSD s-a declarat „suparat” de faptul ca Robert Negoița nu vrea sa candideze din partea PSD pentru un nou mandat de primar al Sectorului 3, liderul social-democrat spunand ca este o pierdere pentru partid decizia edilului. „Si eu sunt suparat. Eu am vazut totul nuantat, Robert Negoita…

- Surse din USR au declarat pentru Digi24.ro ca liderul formațiunii, Dan Barna, a fost deranjat ca liberalii nu l-au invitat la evenimentul programat astazi, in prezența lui Klaus Iohannis, unde va fi prezentat Planul de Relansare Economica a Romaniei, un fel de program de guvernare al liberalilor pentru…

- Patru medii de 10 au fost inregistrate la Examenul de Bacalaureat din județul Gorj. Doua medii au fost primite de elevi ai Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Targu Jiu. De asemenea, o medie de 10 a primit un candidat de la Colegiul Național „George Coșbuc” din Motru și alta medie de 10 de…

- Liberalii se afla in plina campanie de racolare a unor primari PSD din judetul Iasi. Liderul PNL Iasi Costel Alexe a declarat in weekend ca, in judet, unii primari PSD sunt „foarte buni" si a sustinut ca acestia trebuie sprijiniti in proiectele lor. Alexe a confirmat ca sunt discutii cu primari PSD…

- Un baiat, de 10 ani, și tatal acestuia au fost raniți duminica, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, in comuna gorjeana Balești. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat, de 48 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, s-a aratat deranjat de anumite critici aduse de liderul Pro Romania, Victor Ponta, la adresa PSD, partid din care a facut parte. Marcel Ciolacu probabil utia ce critici aduce chiar el partidului, anul trecut, cel puțin in privința alegerii Vioricai Dancila drept…