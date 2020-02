Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat joi legea prin care este infiintata functia de vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, creata special pentru fostul premier Dmitri Medvedev, relateaza agentia EFE. Acest post i-a fost oferit de Putin lui Medvedev dupa ce acesta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pledat miercuri pentru 'relatii normale' cu SUA la primirea scrisorii de acreditare a noului ambasador american la Moscova, John Sullivan, in cursul unei ceremonii desfasurate la Kremlin, potrivit EFE si RBC. 'Pentru noi este foarte clar ca…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat decretul de numire a lui Dmitri Medvedev in funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate, care a fost instituita tot astazi de catre liderul de la Kremlin.

- Președintele rus, Vladimir Putin, l-a numit pe Mihail Mișustin in funcția de premier. Liderul de la Kremlin a semnat decretul in urma votului favorabil al Dumei de stat a Rusiei. 383 de deputati i-au permis lui Putin sa-l numeasca pe Mișustin in funcție, iar 41 s-au abtinut.

- Agenția de știri Tass a anuntat ca premierul rus Dmitry Medvedev și-a prezentat demisia președintelui Vladimir Putin. Agențiile de știri din Rusia au declarat ca Putin i-a mulțumit lui Medvedev pentru serviciul sau, dar a menționat ca Cabinetul premierului nu a indeplinit toate obiectivele stabilite.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat luni legatura feroviara dintre Crimeea anexata si Rusia continentala, realizata cu ajutorul unui pod lung de 19 kilometri peste stramtoarea Kerci, relateaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Liderul de la Kremlin a efectuat prima traversare a podului, in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ironizat miercuri apelurile care se fac auzite tot mai frecvent în Europa la reducerea dependentei de energiile fosile si mai ales de gaz, una din principalele marfuri de export ale Rusiei, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Îndemnat sa se pronunte,…