Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca nu incearca sa-si extinda controlul asupra puterii prin schimbarile constitutionale pe care le propune si a explicat ca aceste amendamente ar urma sa defineasca viitorul Rusiei in urmatoarele decenii, relateaza AFP. Aflat la putere de 20 de ani, liderul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca nu incearca sa-si extinda controlul asupra puterii prin schimbarile constitutionale pe care le propune si a explicat ca aceste amendamente ar urma sa defineasca viitorul Rusiei in urmatoarele decenii, relateaza AFP.

- Moscova a sugerat Minskului un acord asupra pretului la resursele energetice in schimbul aderarii Belarus la Rusia intr-un singur stat, a anuntat vineri presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia de presa de stat de la Minsk, Belta, potrivit Reuters, citata de Agerpres.Rusia si Belarus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decis sa-l inlocuiasca pe puternicul procuror general al Rusiei, Iuri Ceaika, a anuntat luni Kremlin, pe fondul schimbarilor dupa demisia guvernului si a anuntului facut de seful statului rus privind revizuirea Constitutiei, relateaza AFP. Aflat in acest post din 2006,…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit omologului sau american, Donald Trump pentru informațiile furnizate care au impiedicat un atac terorist pe teritorul Rusiei, informeaza BBC. Potrivit unui anunț de la Kremlin, cei doi au avut duminica o convorbire telefonica.Putin nu a dat detalii legate…

- Kievul a deschis miercuri o ancheta penala, dupa ce un tren de pasageri a intrat din Rusia in Crimeea pe un pod recent construit, acuzand faptul ca trenul a introdus in mod ilegal persoane in Ucraina, relateaza The Associated Press, citata de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat…