Vladimir Putin a fost declarat din nou cel mai atragator barbat din aceasta țara, potrivit unui sondaj realizat in mai multe orașe rusești. Sondajul a fost realizat in 300 de orașe, iar in favoarea liderului de la Kremlin au optat 18% dintre barbați, respectiv 17% dintre femei. In schimb, cei trei actori care au fost concurentii lui abia daca au obținut 2-3 procente in topul frumusetii. Sondajul este inca o dovada ca rușii nu și-au pierdut admirația pentru țarul de la Kremlin , care și-a cultivat de-a lungul timpului imaginea unui lider puternic, cu o forma fizica de invidiat: a aparut la bustul…