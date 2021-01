Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat luni ca, in cazul in care platforma pentru vaccinarea anti-COVID-19 nu va permite programarea pentru o anumita data, una dintre alternative ar fi "sa se ia in considerare o lista de asteptare" in care doritorii sa se inscrie, urmand ca acestia sa poata…

- De vineri, 15 ianuarie incepe a doua etapa de vaccinare impotriva noului coronavirus, iar autoritațile au anunțat unde se pot inscrie romanii care se incadreaza in aceasta etapa. Președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghița,…

- "Sigur, am putea sa deschidem acum toate centrele pe care le planificam, si sunt peste 900, dar nu ne-ar ajuta neaparat. In momentul acesta trebuie sa creasca doar putin capacitatea, ca sa vaccinam practic atat cate vaccinuri avem. Cred ca e necesar sa o luam treptat si sa o luam treptat si pentru ca…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, se arata increzator in vaccinare și susține ca daca populația se va vaccina, am putea sa scapam de pandemia de COVID-19 in urmatoarele 6 sau 9 luni. Ministrul Voiculescu a subliniat luni ca pandemia poate fi oprita prin vaccinare in 6 – 9 luni si ca, pentru a castiga…

- Numeroși medici rezidenți care lucreaza in spitale nu au fost incluși pe lista persoanelor care urmeaza sa fie vaccinate anti-COVID in aceasta perioada, susține deputatul PSD Alexandru Rafila, potrivit HotNews. Rafila se declara bucuros ca a inceput campania de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2,…

- Județul Brașov este la un pas de carantina. Direcția de Sanatate Publica a postat pe site-ul instituției incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 din județul Brașov, care a ajuns la 2.99. La o incidența de 3 se intra in SCENARIUL ROȘU in tot județul. Pe localitați, cea mai ridicata incidența este…