Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat luni ca proiectele referitoare la construirea spitalelor regionale de la Iasi, Cluj si Craiova vor fi "accelerate", subliniind ca este nevoie de investitii in spitalele vechi care sa aiba "cap si coada". "Toate cele trei proiecte ale spitalelor regionale…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat sambata mai multe masuri in sistemul sanitar, intre care infiintarea unui fond national pentru siguranta pacientilor in spitale si schimbarea strategiei de vaccinare, potrivit Agerpres. „In primul rand avem nevoie de cateva masuri urgente in fiecare spital,…

- Dupa tragedia de la Institutul Matei Balș in care și-au piredut viața 5 persoane, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu a afirmat ca in Romania nu a fost construit niciun spital public mare și a adaugat ca vor fi construite spitale noi si va fi creat un fond important pentru investitii in spitale. Ministrul…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook cu privire la spitalele din tara. Voiculescu a subliniat ca este nevoie de spitale noi si ca guvernul condus de Citu, cu sprijinul intregii coalitii, va crea un fond important pentru investitii in spitale. Romania este,…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca Guvernul va dispune de un fond important pentru investitii in spitale, dupa incendiul de la Matei Bals. Vlad Voiculescu aminteste ca in Romania nu s-a construit niciun spital public mare in ultimii 30 de ani. „Spitalele noastre au 50 de ani sau peste.…

- Jurnalistul Radu Tudor de la Antena 3 ii ia apararea șefului DSU, Raed Arafat, dupa intervenția de la Matei Balș, unde cinci oameni au murit intr-un incendiu. Mai multe persoane din spațiul public i-au cerut demisia lui Raed Arafat, insa Radu Tudor considera ca se manipuleaza „grosolan”, „ordinar”,…

- "Apel matinal" - Invitat: ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. "Apel matinal" - Invitat: ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu Rubrica: "Apel matinal" - Realizator: Catalin Cîrnu - Acum, la "Apel…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a anunțat ca e vor face echipe de control care sa verifice modul in care se face vaccinarea la centrele de vaccinare. Potrivit ministrului, cei care nu respecta strategia Guvernului vor fi sancționați. „Sunt 350 de mii de romani vaccinați. Este esențial…