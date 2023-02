Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Bucuresti, Vlad Voiculescu, transmite joi PNL Bucuresti, dupa scrisoarea deschisa transmisa de liberali primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, cu mai multe teme, ca asumarea in fata oamenilor a fost comuna, iar responsabilitatea este de asemenea comuna, astfel ca USR si PNL si-au…

- Continua lucrarile in Parcul Cișmigiu chiar și in sezonul rece, anunța primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. Reabilitarea Podului Mare este executata in proportie de peste 80%. Potrivit contractului, proiectul urmeaza a fi finalizat in luna martie 2023. Fii la curent cu cele mai noi…

- Liderul USR Bucuresti, Vlad Voiculescu a declarat luni in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre Nicusor Dan, ca i se pare ca in buna masura face ce trebuie, fara sa fie exaltat de dinamica cu care se intampla lucrurile in primarie. Voiculescu a dat asigurari ca USR va avea candidat la…

- Liderul PNL Bucuresti, edilul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat ca liberalii au asigurat sprijinul politic pentru Nicusor Dan, desi edilul s-a pozitionat vadit impotriva sa. Acesta a adaugat ca primarul general nu va avea „la nesfarsit un cec in alb” si ca va veni un moment, dupa ce trece iarna,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a acuzat pe primarul Capitalei ca nu are „știința administrativa” sa conduca Bucureștiul, dupa ce Nicușor Dan l-a rugat sa discute cu ministrul Finantelor pentru a gasi o solutie in ce priveste datoria de 600 de milioane a companiei Termoenergetica fata de Elcen.…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand (USR), a cerut de la primarul Capitalei suspendarea energiei termice catre toate sediile PSD și PNL din București (vezi aici: Clotilde Armand il instiga pe Nicușor Dan sa comita un abuz in serviciu). PSD a catalogat aceasta cerere drept o „elucubrație”.…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, il sfatuiește pe primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, sa suspende livrarea de energie termica in sediile PSD și PNL din București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Premierul Nicolae Ciuca spune, joi, ca a avut mai multe intalniri cu primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, pe care l-a rugat sa vina cu o soluție tehnica referitoare la sistemul de termoficare din București. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…