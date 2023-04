Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Liviu Dragnea a surprins pe toata lumea, dupa ce și-a lansant o emisiune culinara pe propriul canal de Youtube. Afla din randurile de mai jos care a fost reacția mult așteptata a uneia dintre cele mai renumite bucatarese din mediul online.

- George Tanase a devenit unul dintre cei mai apreciați comedianți din Romania, iar acum se bucura de un succes la care candva doar visa. Insa, mulți oameni nu știu ca a avut o copilarie dificila, cu multe probleme de sanatate. Comediantul a trecut prin clipe grele, inca de cand avea o varsta frageda.

- Doliu in lumea sportului! Marele boxer scoțian Ken Buchanan, care a devenit campion mondial incontestabil la categoria ușoara in anul 1971 și a caștigat primele 33 de lupte, s-a stins din viața la varsta de 77 de ani. Fostul campion mondial Și-a incheiat cariera cu un record de 61-8 victorii-infrangeri.

- Alina Pușcau este una dintre cele mai frumoase femei din Romania și are o viața așa cum multe persoane și-ar dori. Insa, lucrurile nu au stat la fel de bine pentru ea inca de la inceput, deoarece a avut o copilarie de coșmar. Modelul internațional a suferit din cauza tatalui ei, care avea probleme cu…

- Un barbat in varsta de 68 ani, din localitatea Bicaz Chei, este autorul incendierii barului din Neagra, in noaptea de marti spre miercuri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt. "Este vorba de un barbat nascut in Bicaz Chei, cunoscut cu probleme psihice", a declarat purtatorul…

- Lumea sportului e in doliu! S-a stins din viața o legenda! Fostul atlet Greg Foster, triplu campion mondial la 110 metri garduri, a murit la varsta de 64 de ani. In anul 2020, acesta suferise un transplant de inima.

- Este zi de doliu in lumea muzicii internaționale! Un mare rapper, fondator al unei trupe cunoscute de hip-hop, s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Anunțul trist despre moartea acestuia a fost facut de presa americana. Acum, rapperul este plans de o țara intreaga și nu numai. Iata despre cine…

- Un tanar de 15 ani a fost arestat preventiv, luni, printr-o decizie a magistraților de la Judecatoria Petroșani, fiind cercetat pentru ca ar fi violat un baiat de 7 ani. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din orașul Petrila au fost sesizați duminica de o femeie cu privire la faptul ca fiul ei, in…