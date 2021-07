Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de turism As Tour va propune un circuit prin Italia la finalul verii. Plecare va fi in data de 31 august, iar prețul este 595 euro + 180 lei (calculat la un grup de minim 25 persoane). Prețul include opt nopți de cazare cu mic dejun in hoteluri de 2*, transport cu autocarul, taxele ... The…

- Tulpina Delta face ravagii in toata lumea, fiind responsabila pentru explozia cazurilor de COVID-19. In Israel, situația epidemiologica pare sa fie scapata de sub control de autoritați, deși un procent semnificativ din populație s-a vaccinat. Nici in Germania lucrurile nu stau mai bine, astfel ca numarul…

- Peste jumatate dintre clientii casnici de energie electrica se afla in piata concurentiala la finalul lunii iunie, iar pentru ceilalti preturile energiei active vor creste cu 3-13% de la 1 iulie, a declarat, luni, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege,…

- Avertismentul vine de la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) care prognozeaza ca varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV-2, detectata pentru prima data in India si deosebit de contagioasa, ar urma sa reprezinte 90% din cazurile noi de COVID-19 in Uniunea Europeana pana…

- Vacanța data peste cap pentru mai mulți romani care urmau sa plece in aceste zile in Grecia. Agenția de turism care a vandut biletele a fost inștiințata de catre un mare operator grec ca si-a suspendat activitatea.

- Evergent Investments raporteaza la sfarșitul lunii mai 2021 urmatoarele date: • Rezultatul net: 75,9 milioane lei; • Valoarea totala a activelor administrate: 2,380 miliarde lei; • Prețul acțiunii EVER: 1,3750 lei; • Valoarea unitara a activului net: 2,2274 lei. Transmitem anexat Situația activelor…

- Un meci care putea sa fie marcat de un eveniment tragic, s-a incheiat, din fericire, cu Christian Eriksen (29 de ani) vorbind cu colegii sai de pe patul spitalului, indemandu-i sa se intoarca pe teren pentru a incheia partida.

- Cel mai mare procesator de carne din lume a fost vizat de un atac cibernetic. Consecințele s-au resimțit imediat, compania oprind abatoarele din mai multe state americane, Australia și Canada, iar experții preconizeaza ca prețurile carnii de vita, pasare și porc vor crește rapid în perioada urmatoare,…