- De la inceputul anului conditiile de calatorie in Regatul Unit s-au schimbat – atrage atentia Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Plata cu cardul, serviciile de Roaming si controalele vamale sunt cateva dintre aspectele la care cetatenii romani trebuie sa fie atenti.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile franceze au facut publice noile conditii de control sanitar aplicabile transportatorilor rutieri la intrarea pe teritoriul francez din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.Astfel, arata MAE, referitor la obligativitatea prezentarii…

- Incepand de astazi, autoritatile britanice au ridicat la maximum nivelul de alerta pentru Londra (toate cele 32 de cartiere si City of London) si parti ale regiunilor Essex si Hertfordshire, din cauza cresterii numarului de cazuri de infectie cu coronavirus, informeaza Ambasada Romaniei in Regatul Unit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele publicate de autoritatile guvernamentale, a fost ridicat nivelul de amenintare privind posibilitatea…