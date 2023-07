Vizită diplomatică la CCIA Timișoara Excelența Sa domnul Osama Yousef A.A. Alqaradawi, ambasadorul statului Qatar in Romania, a efectuat in cursul saptamanii trecute o vizita la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, unde a fost primit de președintele acesteia, Florica Chirița, și de membri ai colegiului de conducere. Principalul scop al vizitei a fost dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre Qatar […] Articolul Vizita diplomatica la CCIA Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

