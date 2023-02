Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Compartimentului de Investigatii Criminale al Politiei Orasului Viseu de Sus, in urma informatiilor detinute, s-au sesizat, din oficiu, cu privire la savarșirea, de catre mai multe persoane, a unor infracțiuni de lovire sau alte violențe, lipsire de libertate in mod ilegal, șantaj, violarea…

- Astazi, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale, Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului…

- Patru barbati si o femeie au fost retinuti in cazul adolescentei de 14 ani rapita luni noaptea de la locuinta sa din Talmaciu, informeaza News.ro. ”In continuarea cercetarilor efectuate cu privire la circumstantele disparitiei minorei, la data de 9 ianuarie a.c., politistii Serviciului de Investigatii…

- Patru persoane cu varste intre 30 si 43 de ani au fost arestate preventiv, vineri, de judecatorii Tribunalului Neamt, sub acuzatiile de trafic de droguri de mare risc, trafic de droguri de risc si efectuarea fara drept de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, in forma continuata.…

- F. T. Angajati ai Secției de poliție rurala Balțești au pus in executare doua mandate de percheziție domiciliara in comuna Soimari, la o persoana banuita de taiere fara drept de arbori și furt de arbori, un barbat in varsta de 37 de ani fiind condus la audieri. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un…